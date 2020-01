Toskana Therme sucht ganz besondere Perlen zum Vollmond

“Wenn du bei Vollmond unruhig bist, dann komm zu uns und lege dich ins warme Wasser.“ So umreißt Micky Remann dasjenige Angebot der Toskana Therme in Bad Sulza, das laut dem Kulturdirektor nichts weniger als ein Beitrag zur astronomischen Volksbildung sei. Die Rede ist von den Live-Konzerten, die zwei Dekaden lang die Besucher immer dann bis spät in die Nacht unterhielten, wenn der Erdtrabant seinen Platz in Opposition zur Sonne eingenommen hatte.

Doch während der Mond in gebundener Rotation um den blauen Planeten kreist und diesem stets das gleiche Gesicht zeigt, stehen dem Veranstaltungsprogramm der Therme zum 20-Jährigen nun an jenen astronomisch getakteten Daten Veränderungen bevor. Und auch der – zwar nicht an den Mond, doch zumindest exakt an den Kalender gebundene – Liquid Sound Club für Fans elektronisch-aquatischer Musik erfährt eine Neuerung.

Freitag startet Tradition der Vollmondperlen in Toskana Therme in Bad Sulza

„Am Freitag, den 10. Januar beginnt die Tradition der Vollmondperlen“, erklärt Micky Remann. Das Wasser bleibe die Bühne und auch der Mond der Taktgeber – doch die Künstler sucht man zumindest 2020 dann vergebens. Keine Band, sondern Musik vom Band erklingt künftig aus den Boxen über und unter Wasser – doch nicht irgendwelche.

Die Vollmondperlen sind Aufnahmen Hunderter Thermen-Konzerte. In Summe müssen es allein für die Toskana Therme Bad Sulza etwa 1000 Stunden Mitschnitt sein. Dazu kommen noch weitere Aufnahmen, die in den anderen beiden Thermen der Toskanaworld-Gruppe in Bad Schandau und Bad Orb entstanden sind.

Im Atelier werden weit über 1000 Stunden Musik gesichtet und geschnitten

In seinem Atelier in Auerstedt hat der Kulturdirektor schon vor geraumer Zeit mit der Vorarbeit für das Projekt begonnen und die Musik gesichtet. Denn wenn die Vollmondperlen erklingen, dann soll nämlich nicht bloß eine Wiederholung wie im TV laufen. Micky Remann beschreibt das, was er da vor hat, als ein Zitieren von Konzerten. Es soll also ein Zuschnitt geben, von wenigstens zwei Band pro Perlenkonzert. Wer wann zu hören sein wird, soll künftig im Vorfeld angekündigt werden.

Das neue Format könnte also durchaus seinen eigenen Charme besitzen. Zwar sieht man keine Musiker mehr, dafür hat der Editor die Möglichkeit, musikalische Momente zurückzuholen. Das könne gerade für Fans und Liebhaber bestimmter Konzerte von Vorteil sein, da sich die Künstler oft über den gesamten Abend in die richtige Stimmung eingespielt haben und manchmal auch besonders gegen Ende hin im Wasser- und Mond-Element versunken sind. Künftig sollen bereits ab 20 Uhr die Vollmondperlen durch Thermenluft und Sole schwingen.

Liquid Sound Club mit Live-DJs und einmal im Quartal „Plus“ mit Live-Musikern

Ob das Konzept auch bei den Besuchern ankommt, das solle das angebrochene Jahr am Ende zeigen. Doch für diejenigen Badegäste, die Musik einfach nur live genießen können, hat neue Veranstaltungsjahr dennoch ein paar Perlen vorbereitet. Der Liquid Sound Club, der an jedem ersten Samstag im Monat stattfindet, erhält nämlich eine Premiumversion: den Liquid Sound Club Plus.

Einmal im Quartal und erstmalig am 1. Februar wird das Konzept um die Live-DJs nämlich um wenigstens einen Live-Musiker bereichert. Auch diese Veranstaltungsserie soll künftig bereits um 20 Uhr losgehen.

Programmvorschau der Toskana Therme in Bad Sulza: Erstes Konzert der Vollmondperlen am Freitag, den 10. Januar, ab 20 Uhr. Erster Liquid Sound Club Plus am Samstag, den 1. Februar, ab 20 Uhr.