In Eberstedt musste die Polizei zu einem Unfall ausrücken (Symbolbild).

Totalschaden: 19-Jährige fährt in Eberstedt gegen Straßenlaterne

Eberstedt In Eberstedt ist eine 19-Jährige seitlich gegen eine Laterne gefahren. Der entstandene Schaden ist hoch.

Eine 19-Jährige ist am Donnerstagmittag mit ihrem VW Lupo von der Straße abgekommen und seitlich gegen eine Laterne gefahren. Mit Kopfschmerzen wurde sie zu weiteren Untersuchungen ins Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda gebracht. Ihr 23-jähriger Beifahrer wurde leicht am rechten Daumen verletzt, teilte die Polizei mit.

Nach eigenen Angaben kam es zu dem Unfall, weil die Fahrerin von der Sonne geblendet worden war. Am Auto ist ein Totalschaden entstanden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An der Straßenlaterne ist ein Schaden von etwa 4000 Euro entstanden.

