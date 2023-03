Totalschaden und Verletzte nach heftigem Zusammenprall im Weimarer Land

Kleinromstedt. Am Dienstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Kleinromstedt.

In Kleinromstedt im Weimarer Land kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall. An der Kreuzung in Richtung Isserstedt stieß ein 70-Jähriger mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der Senior schätzte die Verkehrlage falsch ein und kollidierte daraufhin mit einem 38-jährigen Pkw-Fahrer, der Vorfahrt hatte.

Nach Informationen der Polizei wurden beide Fahrzeuge derart schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Pkw des 38-Jährigen ist nun ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrer als auch eine Beifahrerin verletzt. Alle Beteiligten wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

