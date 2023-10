Trödelmarkt im Kindergarten

Spielzeug im Kindergarten wird immer einmal ausgetauscht. Was sich im Apoldaer Ernst-Thälmann-Kindergarten angesammelt hat, wird nun für kleines Geld angeboten. (Foto: ARCHIV)

Apolda. Der Apoldaer integrative Kindergarten Ernst Thälmann lädt an diesem Mittwoch zum Flohmarkt ein.

An diesem Mittwoch, dem 18. Oktober, lädt der Integrative Kindergarten „Ernst Thälmann“ aus Apolda zu einem herbstlichen Trödelmarkt in seine Räumlichkeiten am Ernst-Thälmann-Ring 65 ein.

„Wir haben den Keller durchstöbert und Spiele und Bücher gefunden, die wir doppelt oder mehrfach haben und gern für kleines Geld verkaufen wollen“, berichtete die stellvertretende Leiterin Katja Rudel. „Auch verkaufen wir selbst Gestaltetes“, fügte sie hinzu. Aus dem Erlös solle ein Snoezelen-Raum“ für die Kinder eingerichtet werden, ein Wohlfühlraum, in dem die Kinder auf Liegen bei entspannten Klängen und atmosphärischem Licht zur Ruhe kommen könnten.

Der Flohmarkt findet von 14.30 bis 16.30 Uhr statt.