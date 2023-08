Das Parkfest in Niederroßla hat eine lange Tradition. An diesem Wochenende ist es wieder soweit. Hier eine Aufnahme vom Festzeltaufbau aus dem Jahr 2017.

Trotz der Regengüsse: Vorbereitungen für Parkfest in Niederroßla gestartet

Niederroßla. Trotz des Unwetters in Teilen des Weimarer Landes bereitet sich Niederroßla auf das Parkfest an diesem Wochenende vor. Das steht auf dem Programm:

Auch wenn das Unwetter in den nördlicheren benachbarten Ortschaften gewütet hat, wurden die Niederroßlaer von einer größeren Katastrophe verschont und können sich momentan in Ruhe auf das für das kommende Wochenende geplante Parkfest vorbereiten: Wie die Kirmesgesellschaft auf ihrer Facebook-Seite zeigt, haben die Organisatoren bereits den Aufbau der Festzelte in Angriff genommen.

Los geht es bereits am Freitag, 18. August, abends ab 21 Uhr, unter der Überschrift „Beat im Park“ auf der Festwiese mit DJ-Sounds von „Triplex“, „DaPannu“, „Frederick L“ und „Buves“.

Der Samstag, 19. August, stehe dann ganz im Zeichen der Familien: Laut Ankündigung gibt es ab 14.30 Uhr eine Hüpfburg zum Toben, verschiedene Spiele rund um das Thema Wasser, Kaffee, Kuchen und Musik. Um 19 Uhr finde ab dem „Ilmschlösschen“ der traditionelle Kirmesumzug statt, und ab 20 Uhr werde zum Tanz mit der Band „Da’Capo“ gebeten.

Am Sonntag, 20. August, klinge das Feierwochenende mit einem Frühschoppen ab 10 Uhr aus, auf Vorbestellung könne bei Kathrin Kritz ein Mittagessen unter Telefon: 0174 8404519 vorbestellt werden, heißt es in der Ankündigung.