Voraussichtlich im Januar 2020 wird der sanierte Schlauchturm der Feuerwehr Apolda eingeweiht. Die Arbeiten indes werden noch 2019 abgeschlossen, so Bauchef Stefan Städtler.

Daran wird auch die jüngste kleine Panne nichts ändern. So soll die Vorrichtung zum Aufhängen der Schläuche jüngst nicht richtig funktioniert haben, so dass noch nachgebessert werden muss. Nächste Woche soll das Gerüst aber abgebaut werden. Sicherheitseinrichtungen, die zu Übungszwecken ans Gebäude kommen, werden noch an den Luken installiert. Die Einweihung soll übrigens mit feuerwehrtechnischen Vorführungen verknüpft werden.

Nachdem der Rotary-Club Apolda-Weimarer Land Anfang 2017 bereits den Reliefstadtplan in der Bahnhofstraße gesponsert hatte, soll ebenda unweit des Paulinenparks auch noch eine Orientierungstafel aufgestellt werden. Auch für diese setzt sich der Club ein. Einweihung ist am 27. November.

Bis Ende 2019 abgeschlossen wird die Sanierung der Parkplätze am Schulplatz.

Derzeit werden im sanierten Martinskirchquartier zudem die Bäume gepflanzt. Das Dobermanndenkmal ist aufgearbeitet. Es wird am 2. Dezember dorthin umgesetzt.

Mit Blick auf den Neubau des Kindergartens in Herressen-Sulzbach heißt es, dass die Firma B & V in der kommenenden Woche mit dem Aushub der Baugrube beginnen wird. Zum Hintergrund hieß es, dass die Lieferung von Betonelementen etwa für Schachtbauwerke sechs bis acht Wochen dauert, weshalb es dort mit den Erdarbeiten bislang noch nicht losgegangen sei. Zudem warte die Stadt noch auf das Ergebnis der Baugrundanalyse, wobei nichts Weltbewegendes zu erwarten sei. Die Stellungnahme zur Kampfmittelgefährdung sei eingegangen. Alles sei okay, so Städtler.

Dass die Brücke in Utenbach nahe der Gasstätte 2020 vom Land saniert werden soll, ist bekannt. Nun möchte die Stadt, die ihrerseits für die Nebenanlagen zuständig ist, beim Land versuchen, im selben Bauzeitraum in Utenbach auch eine Sanierung des Straßenabschnitts Abzweig Laborchemie bis Moskauer Straße zu bewirken. Die Ortsdurchfahrt Utenbach wäre ohnehin gesperrt. Zudem gibt es im genannten Straßenabschnitt der L1059 erhebliche Belästigungen durch Lärm, der durch den sanierungsbedürftigen Straßenbelag verursacht wird. Die Sanierung würde als Unterhaltungsmaßnahme laufen.

Höchst komplexe Bauvorhaben

An der Goethebrücke waren jetzt Mitarbeiter der Firma Spezialbau aus Erfurt damit beschäftigt, lose Teile, die auf die Gleise zu fallen drohten, abzuklopfen. Die Situation am Bauwerk habe sich in den letzten Jahren aber weiter verschlechtert, so dass ein Neubau die einzige Lösung sei, so Städtler. Mit den aktuellen Sicherungsmaßnahmen sei man einer Forderung der Bahn nachgekommen. Dafür habe man ein Zeitfenster genutzt, das sich ergeben habe, weil die Bahn an anderer Stelle Arbeiten gehabt habe, eine Sperrung ohnehin gegeben gewesen sei.

Nach dem Zeithorizont für einen Neubau gefragt, sagte Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand, dass man 2023/24 anvisiere. Das Bauvorhaben sei höchst komplex. Laut Städtler habe die Stadt erste Planungen in Auftrag gegeben. Man erwarte fürs Frühjahr eine Entwurfsplanung. Mit dieser werde man einen Antrag auf Fördermittel aus dem Topf für kommunalen Straßenbau beim Land untersetzen.