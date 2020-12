Tulpenzwiebel als Zeichen der Zuversicht bei Freiluft-Gottesdienst in Apolda

Rund 100 angemeldet Besucher nutzten am Heiligabend die den Umständen entsprechende seltene Gelegenheit eines Freiluft-Gottesdienstes. Der fand am Nachmittag des 24. Dezember auf dem Melanchthonplatz vor der Apoldaer Lutherkirche statt.

Eigens für die Veranstaltung war durch die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde ein Anmeldungs- und Hygienekonzept erstellt worden. Masken mussten getragen, Abstände eingehalten werden.

Wo sich sonst zu Heiligabend bei zwei Gottesdiensten in der Lutherkirche zusammen rund 800 Gäste einfinden, war es in diesem Jahr also nur eine relativ kleine Gruppe.

Entsprechend der strengen Vorschriften gab es keinen Gesang und nur ein angepasstes Krippenspiel, das die beiden Schüler Christoph Kuchenbäcker sowie Niklas Kaiser im Scheinwerferlicht aufführten.

Mit gehörigem Abstand sorgte der Posaunenchor der Kirchgemeinde unter Leitung von Kreiskantor Mike Nych für die musikalische Untermalung -- unter anderem mit „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Macht hoch die Tür, das Tor macht weit“.

Für seine Predigt nutzte Pfarrer Thomas-Michael Robscheit als Symbol der Hoffnung eine Tulpenzwiebel, wovon jeder Besucher am Einlass ein Exemplar erhielt. Gerade in dunkler Zeit steht die Zwiebel für Potenzial, für den Aufbruch, eben einen Neuanfang nach dem dunklen „Corona-Winter“. Pfarrer Robscheit bat dann auch alle Gäste, ihre Zwiebel später einzugraben, damit sie auf ihre Art im Frühling beziehungsweise zur Osterzeit ihre Pracht entfalten können. Jeder, der mag, kann dann ein Foto von „seiner Tulpe“ machen und das Foto zu Ostern mitbringen.

Eigens für diesen besonderen Gottesdienst gab es eine Bühne, auf der Pastorin Susanne Böhm die Weihnachtsgeschichte las. Zudem hatten Christen aus Oberroßla einen Korb mit Süßem für die Kinder bereitgestellt. Obendrein konnten die Gottesdienst-Besucher sich das Friedenslicht aus Bethlehem, das an der Bühne ausgegeben wurde, mit nach Hause nehmen.