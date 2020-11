Über Baby-Boom und Apoldaer Pilotprojekt gegen Gewalt

Allenthalben wird viel darüber gesprochen, wie sich die Pandemie mit den kleinen Corona-Viren im großen Stile auf die verschiedenen Bereiche unseres Lebens auswirkt. Doch nicht alle Vorhersagen sind eingetreten, noch entflammt das vielzitierte Brennglas überall ein Strohfeuer. So hieß es von vielen Seiten, dass die zwangsverordnete physische Nähe vieler Partner zu einem Baby-Boom führen werde. Wenigstens für den Freistaat scheint das eher nicht im großen Stil einzutreten.

Eine vielleicht statistische Schwankung gibt es aber: „Die Zahl der Konfliktberatungen hat bereits Mitte Oktober den Wert des Vorjahres erreicht. Vielleicht werden die Zahlen 2020 ein wenig höher – und das obwohl der Trend über die letzten Jahre eher rückläufig war“, so Claudia Becher, Beraterin bei der Pro-Familia-Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung in Apolda auf Anfrage dieser Zeitung.

Wirtschaftskrise beunruhigt Eltern bei wichtigster Entscheidung

Doch warum nun die Babys unterwegs sind – ob durch oder während Corona –, das spielt am Ende für die streng vertraulichen und intimen Gesprächen um eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben keine Rolle. Doch freilich bleiben auch die vielleicht werdenden Eltern nicht von der Krise verschont.

Die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten wegen den Folgen der Pandemie verursachen Stress und womöglich zusätzliche Unsicherheit – kann sich das Paar das Kind überhaupt leisten? Doch die Frage werde mutmaßlich auch ohne Pandemie häufig gestellt, denn ein bedeutsamer Zusammenhang der Corona-Wirtschaftskrise auf die Anzahl der durchgeführten Abbrüche ist bislang nicht erkennbar. Die Zahlen seien konstant und „nicht deutlich gestiegen“.

Teilnahme an Pilotprojekt „Wir vor Ort gegen sexuelle Gewalt“

Einen wesentlichen Einfluss hatte die Pandemie allerdings auf die Arbeit. So war während des Lockdowns im Frühjahr eine juristische Schwierigkeit durch das herrschende Kontaktverbot entstanden. Da das Beratungsgespräch für Mütter, die eine Abtreibung wünschen, nicht nur obligatorisch ist, sondern obendrein unter vier Augen stattzufinden habe, mussten Sonderregelungen gefunden werden. Am Ende konnte hier aber ein Kompromiss erzielt werden, der die rechtlich vorgeschriebene Beratung per Video-Schalte zuließ.

Auf ein ganz besonderes Modellprojekt macht Elke Lieback, die Geschäftsführerin des Pro-Familia- Landesverbandes Thüringen noch aufmerksam. So wurde 2019 über das Bundesfamilienministerium das Programm „Wir vor Ort gegen sexuelle Gewalt“ ins Leben gerufen, an dem heuer acht Fachberatungsstellen im gesamten Bundesgebiet teilnehmen und nur eine davon in Thüringen – jene in Apolda.

Laut Weltgesundheitsorganisation sind in Deutschland im Durchschnitt pro Schulklasse ein bis zwei Kinder, die in irgendeinem Umfeld Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Gerade auf dem Land suchten die Heranwachsenden vergeblich Anlaufstellen. Ob solche Versorgungslücken geschlossen werden können, das werde noch bis 2021 erprobt.