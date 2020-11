Der erste Bauabschnitt der zweijährigen Maßnahme soll spätestens in Kürze in der Siedlung beginnen. Bauausführende Firma heißt Eurovia.

Ulrichshalben. Landgemeinde, Landkreis und Wasser GmbH investieren weit über eine Millionen Euro in den Ausbau der Kupferstraße in Ulrichshalben

Ulrichshalben: Bagger rollen demnächst an

Spätestens im Dezember rücken in Ulrichshalben die Bagger an. Sie geben den Startschuss der Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises, der Landgemeinde und der Wasser GmbH zum grundhaften Ausbau der Kupferstraße. Im ersten Bauabschnitt wird mit dem Tiefbau im Apoldaer Weg begonnen. Neben der Neuverlegung von Wasserleitungen wird ein Trennsystem in die Erde gebracht – heißt Regen- und Schmutzwasser werden separat entsorgt. 2021 startet der zweite Bauabschnitt zwischen Ilmbrücke und Abzweig Denstedt, der eine Vollsperrung mit sich bringt. Im Vorfeld soll die Telekom mit der Umverlegen von Leitungen für Baufreiheit sorgen. Gleiches gilt für die Bachverrohrung.