Um Haaresbreite: Vierjähriger in Apolda beinah von Auto erfasst

Apolda. Der Junge wollte mit seinem Roller die Straße überqueren, als ein Autofahrer ihn zwischen den geparkten Autos in letzter Sekunde entdeckte.

Ein 82-Jähriger war an Montagnachmittag in der Straße "Heidenberg" in Apolda unterwegs, als ein vierjähriger Junge gerade die Straße überqueren wollte.

Das Kind stand mit seinem Roller zwischen geparkten Fahrzeugen und wägte ab, ob es die Straße überqueren könne. Als sich der Junge dann in Bewegung setzte, war das Auto des 82-Jährigen schon am herannahen.

Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann nur durch eine Gefahrenbremsung noch rechtzeitig zum Stehen. Der Vierjährige stieg zudem geistesgegenwärtig von seinem Roller und konnte ausweichen.

Beide blieben unverletzt, lediglich der Roller und die Stoßstange bekamen ein paar Kratzer.

