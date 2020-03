Apolda. Die Corona-Krise nutzten Einbrecher in Apolda: Sie stiegen in ein Hotel ein und nahmen einige Wertgegenstände mit.

Unbekannte brechen in Apoldaer Hotel ein

Unbekannte sind zwischen dem 27. und 30. März in das Hotel Am Schloss in Apolda eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf.

Sie stahlen einen Laptop und einen Rechner. Weiterhin wurden zwölf Fernsehgeräte und ein Pavillon aus einem Raum in den Flur abholbereit gestellt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

