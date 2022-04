Unbekannte brechen in Diakonie ein und hinterlassen Sachschaden - Mehrere Autospiegel mutwillig beschädigt

Apolda Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren kriminellen Vorfällen in Apolda.

Einbruch in die Diakonie

Zwischen dem 22.04.2022 und dem 24.04.2022 sind laut Polizei unbekannte Täter in den Geschäftsraum der Diakonie Apolda eingebrochen. Augenscheinlich wurde die Tür zum Geschäftsbereich aufgetreten. Der sich dort befindliche Metallaktenschrank wurde aufgehebelt und drei Geldkassetten, ein Smartphone, zwei Schlüssel und ein Portemonnaie entwendet. Das darin befindliche Bargeld belief sich auf ca. 115 Euro. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Täter konnten noch nicht gestellt werden.

Mehrere Kfz-Spiegel beschädigt

In der Nacht vom 23.04.2022 zum 24.04.2022 wurden in der Karl-Marx-Straße in Apolda mehrere Spiegel von den dort parkenden Fahrzeugen beschädigt. Einer der Spiegel wurde sogar abgerissen und rund 20 Meter weiter in Richtung Jenaer Straße abgelegt. Insgesamt wurden sechs Außenspiegel an unterschiedlichen Fahrzeugen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro. Der oder die Täter konnten noch nicht ermittelt werden. Sie waren wahrscheinlich zu Fuß unterwegs. Die Polizei bittet nunmehr darum, dass sich mögliche Zeugen zum Geschehen unter der Telefonnummer: 03644/541-0 melden.

Wildunfall

Am 24.04.2022 hat in den frühen Morgenstunden, gegen 02.30 Uhr, eine 32-jährige Kia-Fahrerin auf der B 87 in Richtung Frankendorf ein Reh angefahren. Das Tier ist davon gelaufen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

