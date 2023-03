Unbekannte haben in Apolda weiteres Diebesgut für den Abtransport bereitgestellt. (Symbolbild)

Unbekannte entwenden Einbauküchen und mehr aus Ingenieurschule in Apolda

Apolda. Bei einem Einbruch in die alte Ingenieurschule in Apolda erbeuteten Diebe diverse Einrichtungsgegenstände.

Im Zeitraum zwischen dem 17. und 20. März verschafften sich Diebe auf noch ungeklärte Weise Zutritt zum Gebäudeinneren der alten Ingenieurschule in der Louis-Opel-Straße in Apolda. Sowohl beim Eindringen in das Objekt, als auch beim Verlassen wurde augenscheinlich kein Sachschaden verursacht.

Gestohlen wurde ein Kühlschrank, mehrere Nachttischschränke sowie zwei Einbauküchen im Wert von circa 2000 Euro. Wie die Polizei vermutet, nutzten die Diebe ein größeres Fahrzeug für den Abtransport. Weitere Gegenstände, wie beispielsweise Matratzen und Kühlschränke wurden für einen weiteren Abtransport bereitgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/5410)

