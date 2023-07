Unbekannte "Künstler" sprühen Graffiti an Landratsamt in Apolda

Apolda. Unbekannte haben das Landratsamt in Apolda mit Graffiti besprüht. Diese Botschaft prangt nun an der erst kürzlich sanierten Fassade.

Ein Mitarbeiter des Landratsamtes teilte der Polizei am Dienstag mit, dass er an der erst kürzlich sanierten Fassade des Landratsamtes in der Bahnhofstraße in Apolda Graffiti entdeckt hat. Der oder die unbekannten "Künstler" verzierten das betroffene Mauerwerk mit blauer und rosaner Sprühfarbe.

Zu lesen ist jetzt dort der Spruch "Gleich platz ich" sowie zwei weitere jedoch, unleserliche Worte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/541-0 zu melden.

