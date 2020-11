Apolda. Die Tat an einer Tankstelle in Apolda wurde von den dortigen Kameras aufgezeichnet.

Zwei Männer sind am Samstag um Mitternacht an der Aral-Tankstelle in Apolda auf einen 39-Jährigen losgegangen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schlug die beiden dem 39-Jährigen mehrfach ins Gesicht und verließen dann den Tatort.

Die Tat wurde von den Kameras der Tankstelle aufgezeichnet. Wie die Polizei berichtete, sind die Aufnahmen nun Teil der Ermittlungen.