Unbekannte stehlen Autoreifen in Apolda

Apolda. Auf dem Gelände eines Autohauses demontierten die Diebe alle vier Reifen eines Kleinbusses.

Die Mitarbeiter eines Autohauses in Apolda haben nicht schlecht gestaunt, als sie am Montagmorgen (14.11.2022) ein Fahrzeug ohne Reifen vorgefunden haben. Bisher unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonnabend und Montag Zutritt zu dem Gelände in der Erfurter Straße, teilte die Polizei mit.

Von einem Mercedes-Benz Viano schraubten die Langfinger alle vier Räder im Wert von rund 4000 Euro ab. Der vordere Teil sei auf einer Palette und auf den Bremsscheiben abgestellt worden. Das Heck habe auf einer Bordsteinkante aufgesessen. Die Polizei ermittelt.Mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

