Unbekannte verändern die Verkehrsführung in Apolda

Apolda. An einer Baustelle in Apolda haben Unbekannte am Dienstag Verkehrszeichen umgestellt. Die Täter legten ein politisches Zeichen auf der Fahrbahn aus.

Unbekannte haben die Verkehrsführung einer Baustelle am Schrönplatz in Apolda verändert. Das wurde der Polizei am Dienstagmorgen gegen 4.20 Uhr gemeldet. Laut Polizei wurden Absperrmaterialen, Verkehrszeichen und Kleidung auf der Fahrbahn verteilt und umgestellt.

Die Täter haben außerdem aus den Warnbaken ein Hakenkreuz auf der Straße ausgelegt. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter Telefon: 03644 / 5410 entgegen.

