Unbekannter bedroht Mann in Apolda mit Cutter-Messer

Apolda Nach einem versuchten Raub ermittelt die Polizei in Apolda und bittet um Zeugenhinweise.

Am Montag gegen 23 Uhr ereignete sich ein versuchter schwerer Raub in Apolda. Wie die Polizei mitteilte, befand sich ein 40-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Buttstädter Straße, als ein Unbekannter kam und den Mann mit einem Cutter-Messer bedrohte. Er habe die Geldbörse und das Mobiltelefon des Mannes gefordert.

Als der 40-Jährige sagte, dass er die Sachen nicht bei sich habe, habe der Täter das Messer erhoben und den Mann an der rechten Schulter verletzt. Durch eine Abwehrreaktion verletzte sich der Angreifer dann selber am Kinn, heißt es weiter.

Der Unbekannte kann den Angaben zufolge wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 170 cm groß

dunkles Kapuzenoberteil, welches geöffnet war

sprach deutsch

wirkte leicht angetrunken

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweisen. Laut Angaben des Opfers sei kurz nach der Tat ein älterer Herr mit einem braunen, dünnen Hund in Richtung Tankstelle gelaufen. Dieser und weitere Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Jena zu melden:

Tel: 03641 81 2464 oder per Mail unter: kpi.jena@polizei.thueringen.de

