Unbekannter stiehlt Parfüm aus Apoldaer Drogerie - Polizei sucht mit Fotos nach Täter

Apolda. An zwei Tagen in Folge hat ein Unbekannter Parfüm aus einer Apoldaer Drogerie gestohlen. Jetzt hat die Polizei Fotos des Täters veröffentlicht.

Ein Unbekannter hat bereits am 15. Juni gegen 17.20 Uhr zwei Parfümflaschen im Wert von insgesamt 228,90 Euro aus einer Drogerie am Alexander-Puschkin-Platz in Apolda gestohlen.

Ein Foto des Täters hat die Polizei am Dienstag veröffentlicht. Wie die Polizei mitteilt, geht sie davon aus, dass der Täter sich mit dem Stehlen von teuren Parfüms eine Einnahmequelle schaffen wollte.

Auch am Tag danach meldet die Polizei einen Diebstahl in der selben Drogerie. Wie die Polizei mitteilt, nahm der Unbekannte diesmal sieben Parfümflaschen im Wert von insgesamt 602,20 Euro mit, ohne zu bezahlen. Auch von diesem Diebstahl hat die Polizei ein Foto veröffentlicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda unter Telefon 03644 541 0 oder per Mail an PI.Apolda@polizei.thueringen.de zu melden.

