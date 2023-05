Unfall zwischen zwei Autos und Traktor in Großschwabhausen - Mann verletzt

Großschwabhausen Ein Mann ist bei einem Unfall zwischen zwei Autos und einem Traktor in Großschwabhausen (Landkreis Weimarer Land) leicht verletzt worden.

Wie die Polizei in Weimar am Sonntag mitteilte, missachtete ein 30 Jahre alter Autofahrer bei der Auffahrt auf die Bundesstraße 7 mutmaßlich die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs. Beide Autos stießen zusammen. Eines der Fahrzeuge geriet in den Gegenverkehr und stieß laut Polizei mit einem Traktor zusammen.

Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand den Angaben zufolge ein Totalschaden. Die B7 war aufgrund des Unfalls in dem Bereich mindestens eine Stunde vollgesperrt.

