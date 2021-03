Es ist einfach nur noch ermüdend, was da so manches Mal im Kreistag abgeht. Unlängst war es wieder zu erleben, und nicht nur die Journalisten zwangen sich wohl bloß aus Höflichkeit dazu, ein herzliches Gähnen zu unterdrücken. Wie oft das Thema Ganztagsschule Apolda in all den Jahren nun schon durchgekaut wurde… Und jetzt stand es wieder auf der Tagesordnung.

