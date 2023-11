Unterstützung für zwei besondere Apoldaer Mädchen

Apolda. Um zwei Familien mit behinderten Kindern zu unterstützen, lädt das Apoldaer Robert-koch-Krankenhaus zu einem Adventsbasar ein.

Am Freitag, dem 24. November, wird es vorweihnachtlich im Robert-Koch-Krankenhaus (RKK) in Apolda: Ein Adventsbasar ist geplant, mit Geschenken von Hand gemacht und allerlei weihnachtlichen Leckereien.

Das Besondere an diesem Verkauf: Der Erlös geht nach Angaben der Veranstalter an zwei Familien, die eine wohnhaft in Apolda, die andere mit Wurzeln in der Glockenstadt und immer noch in Apolda arbeitender Mama. In beiden Familien gibt es jeweils ein schwer behindertes Kind, Leni und Leona heißen sie. „Die Mädchen brauchen sehr viel Unterstützung. Deshalb möchten wir mit unserem Adventsverkauf den Familien unter die Arme greifen, um für die beiden Kinder zum Beispiel besondere Therapiemaßnahmen zu ermöglichen“, erklärte die Mitarbeiterin Andrea Minner von Robert-Koch-Krankenhaus. Der Alltag mit behinderten Kindern sei für die betroffenen Familien kostspieliger als der mit gesunden Kindern, erklärte sie weiter, daher wolle das Apoldaer Krankenhaus helfen.

Der Adventsbasar findet am 24. November in der Zeit von 10 bis 17 Uhr im RKK, Jenaer Straße 66, statt. Der Erlös wird im Anschluss an die beiden Familien übergeben.