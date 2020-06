Apolda. Die Bilanz des Unwetters am Wochenende in der Region Apolda.

Unwetter im Altkreis Apolda: Geröll-Lawine, Straße überflutet brennender Baum

Das Unwettergeschehen war zunächst „nicht mit der Dramatik in Rest-Deutschland vergleichbar“ gewesen, so ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Sonntagmittag, doch der regenreiche Nachmittag hatte es dann nochmal in sich. In Wickerstedt sorgte ein Feldabgang für eine fünf bis zehn Zentimeter hohe mit Geröll überflutete Straße. Feuerwehr, ortsansässige Firmen mit schwerem Gerät und Bürger mit Schaufeln waren stundenlang im Einsatz. Die Polizei ließ die Straße sperren.

In der Nacht zum Sonntag war das Einsatzgeschehen überschaubar. So war im Stadtgebiet Apolda ein Baum umgestürzt. In Oberndorf habe Starkregen eine Straße überflutet beziehungsweise unterspült. In Wickerstedt habe in der Nähe des Radwegs ein Baum gebrannt. Hier liege der Verdacht nahe, dass dies durch Blitzeinschlag hervorgerufen worden sei.

