Uoya Hokkei, Utagawa Kunisada, Okumura Masanobu, Nishikawa Sukenobu, Kitagawa Utamaro, Toyokuni II . . . Sie verstehen gerade nur Sudoku? – Aber mal im Ernst. Diese Namen gehören zu japanischen Künstlern, deren Holzschnitte im September 2021 im Kunsthaus gezeigt werden sollen.

Dank Exotik bekommt der geneigte Kunstfreund da trotz aktuell trüber Aussichten bereits Lust aufs neue Kunstjahr, obgleich es in Apolda noch Hoffnung auf einen Re-Start von Chagall Anfang Dezember gibt. Verdient hätte es das Kunsthaus allemal, keine Frage.

Aber zurück zum Thema: Zusätzlich zum außergewöhnlichen Inhalt der angekündigten Schau wirkte eine besondere Präsentation. Bei der Programmvorstellung kamen Kunstreferentin Yessica Zahn diese für europäische Zungen durchaus schwierigen Namen nämlich so leicht über die Lippen, dass die Anwesenden zum Schmunzeln animiert wurden. Die junge Frau warb so authentisch und kompetent für die Ausstellung, dass es eine Freude war. Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand gefiel das offenbar so gut, dass er die Gelegenheit gleich nutzte und grinsend in seinen neuen Vollbart murmelte: „Ach, können Sie das bitte mal wiederholen … !?“

Tat Yessica Zahn allerdings nicht. – Also muss auch das Stadtoberhaupt bis zum 19. September warten. Dann startet diese Schau.