Vereinzelte Sturmschäden im Weimarer Land registriert

Archivaufnahme aus der Rettungsleitstelle des Weimarer Landes in Apolda.

Weimarer Land In Apolda fallen Bäume um oder brechen ab und bei Bad Berka wird eine Straße überspült.

Kurze aber heftige Böen haben besonders am Samstagvormittag für vereinzelte Sturmschäden im Landkreis Weimarer Land gesorgt. In Apolda fielen Bäume um oder brachen ab und bei Bad Berka wurde eine Straße von Schlamm überspült.

Den ersten größeren Einsatz registrierte die Rettungsleitstelle gegen 7.45 Uhr. Im Stadtgebiet war ein Baum abgeknickt und hing über einer Straße in Apolda.

Um die Mittagszeit wehten starke Winde erneut einen Baum um, welcher auf der B87 zwischen Ober- und Niederroßla landete und die Straße blockierte.

Erdrutsch über Straße bei Hetschburg

Fast zeitgleich wurde auch die Kreisstraße in Hetschburg (VG Mellingen) unpassierbar. Hier ereignete sich ein kleiner Erdrutsch, so ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf Anfrage. Die Feuerwehr habe die Straße jedoch in einem etwa zehnminütigen Einsatz jedoch schnell wieder befahrbar machen können.

Nach dem Durchzug der Sturmfront kühlt es sich in der Nacht zum Sonntag stark ab. Regen könnte zu überfrierender Nässe auf den Straßen führen, weswegen Vorsicht geboten ist.