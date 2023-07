Vernissage im Glockenstadtmuseum

Apolda. Neue Sonderausstellung und interaktives Projekt „Bürger - Bürger“ eröffnet am Samstag in Apolda.

An diesem Samstag, dem 8. Juli, lädt das Glockenstadtmuseum um 16.30 Uhr zur Vernissage der nächsten Sonderausstellung „Bürger – Burger“ von Christoph Tschernatsch ein, teilte die Stadt Apolda mit. „Der 2001 in Potsdam geborene Künstler startet in Apolda mit einem experimentellen Projekt. Bürger der Stadt – bekannte und weniger bekannte – sammeln über einen bestimmten Zeitraum ihren Plastik- und Papiermüll. Sie werden so zu Co-Autoren der Ausstellung, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Aus den Abfallsammlungen fertige Tschernatsch plastische Objekte.