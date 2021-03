Verräterische Blutspuren nach Einbruch in Apolda

Unbekannte sind bereits am Sonntag, 7. März, zwischen 6 und 9.15 Uhr, in ein Büro am Heidenberg in Apolda eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchwühlten die Täter dort die Schränke und entwendeten letztlich Bargeld. Allerdings nicht ohne eine verräterische Spur zu hinterlassen: Ein Täter hat sich bei dem Beutezug wohl verletzt. Und so konnte die Polizei am Tatort Blutproben sichern.