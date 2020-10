Verschobenes Osterfeuer mitten im Oktober

Das sich die Zottelstedter das Feiern auch durch Corona nicht gänzlich vermiesen lassen, bewiesen sie am Wochenende. Denn am Samstagabend wurde auf dem Weirich-Hof ein Herbstfeuer entzündet, das eigentlich hätte ein Osterfeuer werden sollen. Weil das aber bekanntermaßen ausfallen musste, holte man nun das Event einfach nach. Relativ spontan hatten die Organisatoren die Veranstaltung erst in der vergangen Woche planen können, als die jüngste Allgemeinverfügung des Kreises ausgelaufen war.

Dank eines vom Gesundheitsamt des Kreises abgesegneten Hygienekonzeptes durfte am Samstag schließlich unter Auflagen gefeiert werden. Dafür sorgte einmal mehr der Feuerwehrverein als Gastgeber. Bei Getränken und Gebratenem vom Rost bis in die Abendstunden harrten die Gäste dann am Feuer aus. Für die Jüngsten gab es eine eigene Feuerschale, an der Stockbrot seinen Duft über die Ilminsel verteilte.

Wegen der Hygieneauflagen verzichtet der Verein am Samstag auf das Aufstellen einer Hüpfeburg, und auch der zunächst geplante Fackelumzug fiel coronabedingt ins Wasser.