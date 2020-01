Verschuldung pro Kopf sinkt auf unter dreihundert Euro

Geschlossene Einigkeit zeigten am Montag die Gemeinderäte der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße bei der einstimmigen Verabschiedung des Haushaltes für das laufende Jahr. Der sieht Ausgaben in Höhe von 10.644.570 Euro vor. Damit übersteigt das Haushaltsvolumen das zweite Mal in Folge die 10-Millionen-Grenze. Dies liegt nicht nur am geplanten Breitbandausbau, der mit 3,4 Millionen über mehrere Jahresscheiben in die Bilanz einfließt und bei dem die Landgemeinde als Clusterführer auch für Apolda und Bad Sulza handelt, sondern auch an der Vergrößerung des Gemeindegebietes. So hat man nach dem Zusammenschluss mit Rohrbach, Leutenthal und Kromsdorf eben enorm an Schlagkraft gewonnen.

Insgesamt 17 Fördermittelprojekte sind im Haushalt gegenfinanziert. Gleichwohl vorbehaltlich einer entsprechenden Zusage. Den größten Brocken nimmt dabei die Sanierung des Freibades in Oßmannstedt ein. Stolze 1,4 Millionen Euro könnten in diesem Jahr verbaut werden, wenn die Zusagen von den Fördermittelgebern (Städtebau- oder Sportstättenförderung) eingehen. Hier ist man seitens der Verwaltung guter Dinge. Derzeit wird mit einem Gothaer Planungsbüro ein entsprechender Planungsvertrag ausgehandelt, der den Baugebinn vorbereiten soll, so dass ab Mitte September - nach der Freibadsaison - losgelegt werden kann. Auch ein entsprechender Bauantrag soll in nächster Zeit die rechtlichen Grundlagen schaffen, damit das Vorhaben auf den Weg gebracht wird.

Im Haushalt eingestellt sind auch die Eigenmittel für zwei große Straßenprojekte in der Gemeinde. So unter anderem 120.000 Euro für den grundhaften Ausbau der Kreisstraße in Ulrichshalben zwischen Ilmbrücke und Ortsausgang in Richtung B87 (diese Zeitung berichtete). Hier wollen die Gemeinde, der Landkreis und der Abwasserzweckverband in zwei Bauabschnitten bis 2022 insgesamt rund 350.000 Euro investieren. Um rund 400.000 Euro Gesamtvolumen, das über zwei Jahre verteilt werden soll, geht es beim grundhaften Ausbau der Ortsstraße in Willerstedt zwischen Kreuzung am Dorfgemeinschaftshaus und Ortsausgang Richtung Pfiffelbach.

Wenn auch verhältnismäßig gering im Gesamtpaket, wurde mit der Einstellung von 40.000 Euro seit Montag ein wichtiges Projekt in der Landgemeinde auf den Weg gebracht. Konkret geht es um ein Konzept mit dem Stichwort „Dorfregion Weinstraße“ für insgesamt acht Ortschaften zwischen Rohrbach, Liebstedt und Niederreißen. In einem ersten Schritt will man nun für diese Gemeinden ein einheitliches Dorfentwicklungskonzept erstellen lassen. Das betrifft nicht nur Gestaltungsmöglichkeiten der Ortsbilder, sondern auch Gemeindeeinrichtungen etc. Auch für den Einzelnen wird dieses Konzept schließlich zum Guten führen, denn es ist Grundvoraussetzung für entsprechende Förderungen, geht es um die eigenen Immobilie.

Im Haushalt bedacht wurde auch die Wasserburg Niederroßla, die nun der Umstellung ihrer Heizung entgegen sieht. So soll das Gemäuer künftig mit einer Gastherme betrieben werden und die alte Ölheizung samt Tankanlage verschwinden. In dieses Projekt fließen am Ende auch Mittel der Städtebauförderung, die seit mehreren Jahren auf sich warten ließen.

Im Rahmen der Dorferneuerung sind im aktuellen Haushalt auch Mittel für diverse Projekte eingestellt. So unter anderem für die verschobene Sanierung der Freifläche um den Brunnen in Wersdorf, für die Umgestaltung der Zufahrt und Freiflächen am Igelbau, den Ausbau der alten Apoldaer Straße und der Straße Am Gasselberg in Pfiffelbach (rund 800.000 Euro Gesamtkosten) sowie für den grundhaften Ausbau der Witzleben Straße und der Rosa-Luxemburg-Straße in Niederroßla.

Rund 160.000 Euro wollen die Gemeinderäte auch in die weitere Sanierung des Steinhäuschens in Kromsdorf investiert sehen. Anfang Februar wollen sich deshalb die Verantwortlichen zu einer Beratung treffen, in der die genauen Vorhaben für die gemeindeeigene Immobile hinter dem Schloss besprochen werden sollen. Neben Ausweichflächen für die Gastronomie im Schloss und einem Sozialtrakt könnten hier auch Vereine oder weiteres unterkommen. Zudem soll der Hof vor dem Steinhäuschen aufgewertet werden. Mit Blick auf den Außenstandort der Buga 2021 sollen im Schlosspark Kromsdorf die Wege saniert bzw. wiederhergestellt werden. Auch das Gärtnerhäuschen, was während der Gartenausstellung als Info-Pavillon dienen soll, wird einer Kur unterzogen.

Keine halben Sachen verspricht der Haushalt auch bei der Würdigung des Ehrenamtes. Sorgte in den letzten Jahren die Beschaffung von persönlicher Schutzbekleidung und Ausstattung der Feuerwehren regelmäßig für Unmut, wurde nun das Budget von etwa 33.000 Euro auf das 3,3-Fache angehoben. Rund 110.000 Euro stehen den Feuerwehren insgesamt nun für die Beschaffung von Ausstattung und persönlicher Schutzkleidung zur Verfügung.

Auch dem Schuldenabbau kommt der verabschiedete Haushalt zu Gute. Getilgt werden sollen rund 300.000 Euro. Damit würden sich die laufenden Kredite nur noch auf 1,8 Millionen Euro belaufen. Das entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 285 Euro, weit geringer als der Thüringer Durchschnitt von fast 800 Euro. Käme man dem Schuldenabbau weiterhin in diesem Maße nach, wäre die Landgemeinde 2026 schuldenfrei.