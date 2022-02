Versuch der Bestechung

Dirk Lorenz-Bauer über Spannungsbögen und Neugierde

Die hohe Kunst, in der sich Schriftsteller und zuweilen wohl auch Journalisten tagsüber und manchmal auch nachts üben, ist es, einen Spannungsbogen aufzubauen. Vor allem aber: Ihn zu halten. Dies gilt allgemeiner Lesart zufolge sowohl beim Schreiben als auch im Vorfeld beim thematischen „Anfüttern“. Letzteres war meinerseits zu Wochenbeginn wohl ein wenig überdosiert erfolgt, als ich hier darauf verwies, dass man als Reporter offenbar nicht mal ein paar Tage weg sein darf, ohne dass sich im Städtchen die eine oder andere für Klatsch & Tratsch geeignete Konstellation ergibt, die die geneigten Reporterohren zeitnah dennoch erreichten. Da ich hier also eine kesse Lippe riskiert hatte, erhöht sich der Druck.

So versuchten zwei Damen gestern, mich in fröhlicher Runde zunächst mit frisch gebrühtem Kaffee gefügig zu machen, um Weiteres zu erfahren. Als ich zwar ihren guten Kaffee pries und ihr charmantes Bohren anerkannte, aber zu brisanten Interna etwa betreffs des Hotels am Schloß beredt schwieg, zu neuen Beziehungsgerüchten in Apolda (vorerst) nichts verlauten ließ, legten die Mädels nach – und holten bestechungshalber noch die Büchse mit Keksen herbei. Auch das zog nicht, immerhin ist ja am 20. März Frühlingsanfang. Der Körper muss spätestens dann fit sein. Zu viele Kohlehydrate sind also tabu!