Verursacher noch nicht ermittelt

Apolda. Die Polizei in Apolda sucht weiterhin nach dem Verursacher einer Irrfahrt durch den Paulinenpark in der Nacht vom 20. zum 21. November

Bis jetzt gibt es noch keinen neuen Erkenntnisstand zur Irrfahrt eines Pkw durch den Paulinenpark in der Nacht vom 20. auf den 21. November. Laut Polizeiinspektion konnte anhand von abgerissenen Fahrzeugteilen der Autotyp als ein grauer Mercedes E-Klasse (Baujahr 2002 -2006) identifiziert werden. Der im Fall ermittelnde Beamte geht weiterhin davon aus, dass es sich bei dem Vorfall um eine Irrfahrt handelte und nicht um absichtlichen Vandalismus. So gut wie sicher ist, dass der Fahrer über die Gartenstraße in den Paulinenpark gefahren und dort offensichtlich auf nassem Grund nicht mehr zurück kam. Der Weg quer durch die Anlage schien sein einziger Ausweg gewesen zu sein. Weil er sich dabei unter anderem die Ölwanne aufriss, müssen Teilbereiche des Bodens ausgetauscht werden. Der Schaden könnte nach derzeitigem Stand in den vierstelligen Bereich gehen.