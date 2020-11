Verwaltung Ilmtal-Weinstraße will personell aufstocken

Die Verwaltung in der Landgemeinde plant, im kommenden Jahr drei Stellen auszuschreiben. Dafür wird vermutlich ab Januar nach qualifizierten Mitarbeitern Ausschau gehalten. Derzeit werden diesbezüglich die einzelnen Stellenbeschreibungen aktualisiert. Zudem plane man mit Blick auf die Bereiche Ordnungsamt und Bauamt, die Aufgabenverteilung im Haus anzupassen. Was unter anderem eine Folge davon ist, dass die bisherige Ordnungsamtsmitarbeiterin Katrin Wörpel mit ihrer Wahl zur Bürgermeisterin diese Stelle nicht mehr komplett abdecken wird.

Wichtigstes Anliegen im Personalkarussell wird allerdings, die Stelle von Andrea Berg, Amtsleiterin in der Finanzverwaltung, mit einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger zu besetzten. Berg, die in absehbarer Zeit in den wohlverdienten Ruhestand gehen will, soll genügend Zeit bleiben, den oder die Neue tiefgründig in die Materie einzuarbeiten. Laut Verwaltung geht es dabei um einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren. „Die Leitung der Finanzverwaltung ist die zentralste Position innerhalb der Verwaltung, so dass wir um eine langfristige Einarbeitungszeit nicht herum kommen“, erklärt Bürgermeisterin Katrin Wörpel im Gespräch mit dieser Zeitung.

Derweil hofft man, eben diese Stelle in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres besetzen zu können. Die Zeit drängt also, zumal qualifizierte Fachleute zum einen rar gesät sind und zum anderen eventuelle längere Kündigungsfristen in ihrer bisherigen Tätigkeit haben. In der Stellenausschreibung für die Nachfolge in der Finanzverwaltung stehen unter anderem die Ausarbeitung des Haushaltes, des Nachtragshaushaltes, die Erarbeitung von Statistiken oder die Jahresabschlüsse. Ergänzt wird diese durch die Themen Controlling, Auswirkungen des Umsatzsteuergesetzes oder auch die Kosten-Leistungs-Rechnung.

In weiterer Folge werden bereits ab der ersten Hälfte des kommenden Jahres zwei Sachbearbeiter gesucht. So unter anderem einer mit dem Schwerpunkt ordnungsrechtliche Angelegenheiten. Eine weitere Stelle soll wegen der neuen Aufgabenverteilung im Sachbereich Bau- und Ordnungsamt besetzt werden. Wegen stetig steigender Bearbeitungsaufgaben in den beiden Bereichen und mit Blick auf kommende Aufgaben, wie Digitalisierung oder E-Government, steuere man ohne zusätzliche Mitarbeiter geradewegs an die Belastungsgrenze der Verwaltung.