Villa Kunterbunt hat ein neues Dach über dem Kopf

Genau ein Jahr ist es nun her, dass am Kindergarten „Villa Kunterbunt“ in der August-Bebel-Straße ein Dachschaden festgestellt wurde. Der Grund lag offensichtlich in der Verwendung eines falschen Materials für die sogenannte Dampfsperre an der Innenseite des Daches.

Nach einer ersten Notsicherung bekamen im Laufe des Jahres nach und nach alle drei Dächer eine komplett neue Dachhaut verpasst.

Diese Arbeiten, samt Trockenbau und Elektroerneuerung, sind nun erledigt. Ein Teil der Kinder kam während der Sanierungsarbeiten im Mehrgenerationenhaus in einem Interimsquartier unter und konnte nun im November wieder in ihre vertraute Umgebung zurückziehen. Insgesamt liegt der finanzielle Aufwand bei rund 250.000 Euro. Geld, das die Stadt wieder zurück bekommt, da es sich nachweislich um Baumängel und damit um einen Versicherungsschaden handelte. Einen ersten Vorschuss in Höhe von 200.000 Euro hat die Stadt bereits aufs Konto überwiesen bekommen. Nun müsse der Rest noch abgerechnet werden, so Bauamtschef Stefan Städtler auf Nachfrage.

Da die Versicherung auch den Zeitwert und die Abnutzung des Gebäudes, das im Februar 2016 bezogen wurde, einkalkuliert, könnte bis zur Klärung, der endgültigen auszuzahlenden Versicherungssumme, noch einige Zeit vergehen, heißt es aus der Stadtverwaltung.