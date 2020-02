Ab Mai dieses Jahres und voraussichtlich bis November 2021 wird an den beiden Brücken und einer Stützmauer in Utenbach gearbeitet.

Vollsperrung in Utenbach sorgt für Gesprächsstoff

Im Zuge der Baumaßnahme zur Brückensanierung in Utenbach, die ab Mai dieses Jahres beginnen soll, wird es wegen der notwendigen Vollsperrung eine weiträumige Umleitungsstrecke geben.

Der Verlauf, so teilt das zuständige Landesamt für Bau und Verkehr auf Nachfrage mit, werde noch rechtzeitig vor Baugebinn bekannt gegeben. Aus der Stadtverwaltung heißt es dazu: An den Plänen für die Umleitungsstrecke wird aktuell noch gearbeitet. Zudem soll es im März eine umfassende Bürger-Informationsveranstaltung in Utenbach geben, bei der alle Details zur Sprache kommen.

Schon jetzt steht allerdings fest, dass es eine innerörtliche Umleitung für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge sowie für den Busverkehr geben soll. Eigens dazu trafen sich jüngst Vertreter des Landesamtes, der Baufirma und der Stadtverwaltung Apolda zu einer gemeinsamen Besprechung.

Zeitvorgaben nicht eingehalten

Im Kern geht es dabei um die Einhaltung der Einsatzgrundzeiten für Rettungskräfte, also die Zeit vom Ausrücken bis zum Erreichen des Einsatzortes. Wie Stadtbrandinspektor Ingo Knobbe erklärt, habe man deshalb Probefahrten über eine andere Ortslage durchgeführt und festgestellt, dass die benötigte Zeit für diese Wegstrecke nicht den Vorgaben entspricht. Auch eine Abkürzung über einen vorhandenen Wirtschaftsweg in Richtung Utenbach sei laut Knobbe keine Alternative, weil sich der Weg in einem schlechten Zustand befinde. Deshalb nun auch die Lösung mit einer innerörtliche Umleitung durch Utenbach, die, so wird betont, für den privaten Durchgangsverkehr tabu bleiben soll.

Zum soliden Ausbau der innerörtlichen Strecke wird die Baufirma den Weg mit einer Schotterschicht abdecken. Zudem sollen drei Haltebuchten auf dem einspurigen Teilstück eingerichtet werden, um dem gegenläufigen Verkehr die Chance zu geben, sicher durchzukommen.