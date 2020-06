Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vollsperrung seit dieser Woche

Seit dieser Woche haben in Utenbach die Baumaschinen der Firma Wachenfeld das Kommando übernommen. In Vorbereitung auf die Sanierung der beiden Brücken und der Anpassung des Kurvenradius wurde am Mittwoch die alte Asphaltdecke abgefräst. Die Arbeiten, die eine weiträumige Umfahrung des Ortes mit sich bringen, sollen bis November kommenden Jahres laufen. Laut Landesamt für Bau und Verkehr soll die Vollsperrung des Ortes in der Winterpause unterbrochen und per Ampel geregelt werden. Fußgänger können weiterhin passieren.