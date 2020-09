Apolda. 28. Kabaretttage in Apolda bieten wieder sechs verschiedene Veranstaltungen im Schoss. Heute startet Kartenvorverkauf.

Am heutigen Montag beginnt in der Tourist-Info im Rathaus der Kartenvorverkauf für die 28. Kabarett-Tage in Apolda, die vom 12. bis 21. November stattfinden werden. Veranstaltungsort wird abermals das Kulturzentrum im Schloss sein.