Wahlhelfer gesucht in Gemeinde im Kreis Weimarer Land

Pfiffelbach. Die Gemeinde Ilmtal-Weinstraße sucht freiwillige Helfer für die Wahlen im kommenden Jahr.

Für das Wahljahr 2024 bittet die Gemeinde Ilmtal-Weinstraße um Unterstützung an den Wahlurnen: Sowohl die Kommunalwahlen als auch die Europawahl stehen an, für die Helfer an zwei, im Fall von Stichwahlen zu den Ortschaftsbürgermeistern auch an drei Wochenenden gesucht werden. Im Herbst kommt dann noch die Wahl zum Thüringer Landtag hinzu.

Interessenten finden das entsprechende Interessenbekundungsformular auf der Homepage www.ilmtal-weinstrasse.de.