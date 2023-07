Waldkirmes in Pfiffelbach

Pfiffelbach. Mit Kirmesgottesdienst, Tanz und Party lädt der Pfiffelbacher Waldfestverein zur diesjährigen Waldkirmes ein. Das steht auf dem Programm.

Gleich an zwei Sommerwochenenden lädt der Pfiffelbacher Waldfestverein zu seiner Waldkirmes ein: Los geht es am Freitag, dem 28. Juli, um 18 Uhr mit dem Kirmesgottesdienst an der Waldbühne, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Der Samstag, 29. Juli, stehe ganz im Zeichen der traditionellen Ständchen, die in diesem Jahr von „Detlev und Freunden“ musikalisch begleitet werden. Im Anschluss an die Ständchenrunde wird zum Kirmestanz an der Waldbühne gebeten, bei dem die Apoldaer Musiker „Hunger und Durst“, die mit ihrem Mix aus Oldies, Schlagern und bekannten Songs aus den Charts sowie volkstümlichen Hits für die passende Feier- und Tanzstimmung sorgen werden.

Am folgenden Wochenende lädt der Verein am Samstag, dem 5. August, zur „XXL-Ballermann-Party“ auf das Waldareal ein. Für den Feier-Sound wurde der Erfurter DJ „El Bartho“ engagiert. Pools, Sangria-Eimer mit langen Strohhalmen und das Geschicklichkeitsspiel „Bierpong“ hat der Waldfestverein laut Ankündigung ebenfalls vorbereitet.