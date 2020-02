Warum „Das Volk“ spät über Montagsdemo in Apolda berichtete

Kürzlich berichtete diese Zeitung über die erste Montagsdemo in Apolda am 6. November 1989 aus Sicht der DDR. Grundlage dafür bot ein Dokument aus der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes (BStU) – einem Bericht der Staatssicherheit. In diesem Zusammenhang bemerkte der Reporter, dass dem bis dato gleichgeschalteten Presseerzeugnis „Das Volk“ am Folgetag der Demo kein Bericht über den etwa 12.000 Teilnehmer starken Aufmarsch zu entnehmen war und erst mit Verspätung erschien.

Im Nachgang meldete sich nun Klaus Jäger, ehemaliger Chef der Lokalredaktion der Thüringer Allgemeine (TA) Apolda, um die Wirren der Zeit weiter zu erhellen. Der Bericht „Demo in Apolda aus Sicht der DDR“ handele von den Wochen kurz vor seiner Arbeitsaufnahme. Klaus Jäger sei im Dezember 1989 nach Apolda gezogen und habe im Januar 1990 in der Redaktion angefangen, dem Monat, in dem die TA aus „das Volk“ hervorging.

Zensur und technische Faktoren beeinflussten Apoldaer Ausgabe von „Das Volk“

Zum besagten Zeitraum führt der Journalist und Schriftsteller folgendes aus: „Natürlich fand die Demo aus politischen Gründen keine Erwähnung im Parteiblatt ‘Das Volk’. Doch selbst wenn die Journalisten keinen Maulkorb der Kreisleitung getragen hätten, wäre ein Bericht über eine Montagsdemo niemals am Dienstag in der Zeitung erschienen.“

Während heute bis kurz vor Andruck spät am Abend Ergänzungen am Druckwerk gemacht werden können und dann binnen von Sekunden digital an die Druckhäuser weitergeleitet werden können, schildert Klaus Jäger, wie das Prozedere damals war: „Der tatsächliche Redaktionsschluss der Zeitung lag bei 10 Uhr am Vormittag. Spätestens dann hatten alle Berichte und Fotos vorzuliegen“, heißt es. „Die Sekretärin tippte die Beiträge auf sogenannte Manuskriptbögen mit Zeilenmaß, damit sie der im Layout geforderten Größe entsprechen. Gegen Mittag kamen Spiegel, Fotos und Manuskripte in die sogenannte Materntasche, eine Aktentasche mit dickem Vorhängeschloss. Die Redaktionssekretärin eilte damit zu Fuß von der Redaktion, die sich damals noch in der Bahnhofstraße nahe der heutigen Eisdiele befand, zum Bahnhof und händigte sie einem Zugbegleiter nach Erfurt aus. Der nahm sie in Verwahrung und übergab sie in Erfurt am Bahnsteig dem Kurier der ’Thüringer Allgemeinen’, der sie zur Zentralredaktion bzw. in die Druckerei brachte.“

Weichgespülter Bericht über Hunderttausende Demonstranten in vielen Bezirken

Ein lokales Ereignis vom Montagabend hätte frühestens in der Mittwochausgabe Erwähnung finden können, „eher aber erst am Donnerstag – sonst hätte ja nicht nur der Bericht schon Dienstagmorgen vorliegen müssen, auch die Prozesse im Fotolabor von der Entwicklung des Filmes bis zum Heißtrocknen der fertigen Abzüge hätten abgeschlossen sein müssen.“

Überregional habe es eine solche technische Limitierung übrigens nicht gegeben und konnte die SED bis in die Abendstunden des 6. Novembers an einem kurzen Bericht arbeiten. So gab es in „Das Volk“ am 7. November einen sehr kurzen Artikel über „Hunderttausende bei Kundgebungen“ im Bezirk Leipzig, Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), Schwerin, Halle oder etwa Magdeburg und deren Forderungen nach „neuen, demokratischen Verhältnissen“ und „ehrlichen, radikalen Lösungen“ und einer „Erneuerung der sozialistischen Gesellschaft“. Das Wort Revolution blieb hier freilich unerwähnt.