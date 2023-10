Kommentar Was ist mit der Immobilie in Apoldas Bernhardstraße? Am Mittwoch weiß man mehr

Dirk Lorenz-Bauer sieht nun den Abriss einer Bruchbude in Apolda nahen.

Mitte September gab der Kreistag mehr als eine halbe Million Euro frei, um bei der maroden Immobilie in Apoldas Bernhardstraße selbst durchzugreifen. Wegen dieser nämlich ist eine der Hauptverkehrsadern seit Mitte April gesperrt, was viele Bürger zu recht nervt.

Bis heute hat sich am Zustand nix geändert, besteht Einsturzgefahr, wenngleich der Kreis der Berliner Eigentümerfirma seit geraumer Zeit zunehmenden (Handlungs-)Druck bereitet. Fristen indes verstrichen dennoch. Unlängst riss der Bauaufsicht der Geduldsfaden, setzt man jetzt auf Ersatzvornahme.

Am Mittwoch läuft die Frist einer beschränkten Ausschreibung ab. Dann wird man sehen, wie viele Abrissfirmen Angebote abgaben.

Die Botschaft der Verwaltung an die Eigentümerin bleibt aber: Wir lassen uns das Herumeiern nicht mehr bieten. Gut so. Alles andere würde den Glauben an die Handlungsfähigkeit der Behörden untergraben, obgleich manch Bürger sich dennoch denken wird, dass schon viel zu lange gewartet wurde. Dass sich nun absehbar was tun wird, ist zumindest zu begrüßen. Wer das am Ende bezahlt, das bleibt spannend.