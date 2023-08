Wassergott besucht Kinder im Apoldaer Freibad

Apolda. Zwischen den Unwettern zu Beginn der Woche und dem Gewitter am Donnerstagabend feierten Ferienkinder in Apoldaer Freibad bei bestem Sonnenschein.

Nicht nur der Wassergott Neptun stattete dem Apoldaer Freibad am Donnerstag höchstpersönlich einen Besuch ab, auch der Wettergott schien den Kindern gewogen zu sein: Nach den katastrophalen Unwettern am Dienstag und Mittwoch konnten die kleinen Badegäste bei sommerlichen Temperaturen Spiel und Spaß genießen, bevor am Abend die nächste Gewitterfront niederging.

Organisiert hatte den Bade- und Spielespaß die Apoldaer Beteiligungsgesellschaft, tatkräftig unterstützt vom Freizeitzentrum Lindwurm, das eine Bastelstraße für die Kinder organisiert hatte. Diese hatte der Apoldaer Rotary-Club durch Spenden mit ermöglicht. Besonders freuten sich die Organisatoren aber auch über die Mitwirkung von Schwimmmeister Nico Kozian. Er hatte sich als Neptun für die Kinder in Schale geworfen und führte die traditionellen „Wassertaufen“ durch. Gut 130 Kinder freuten sich am Programm. Mehrere Kindergärten und Schulhorteinrichtungen nutzten das Angebot, um zum Ende der Ferien für die Kleinen noch einmal ein Highlight zu setzen, bevor in der nächsten Woche der Schulalltag wieder beginnt.