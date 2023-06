Wechsel der Chorleitung in Niederroßla

Niederroßla. Nach acht Jahren steht bei der Niederroßlaer Kantorei nun ein Chorleiterwechsel an. Beim diesjährigen Sommerkonzert wurde der Nachfolger von Max Rowek vorgestellt.

Die elf Sängerinnen der Johanniskantorei Niederroßla und ihr Chorleiter Max Rowek haben acht Jahre miteinander gearbeitet, doch nun heißt es: Abschied nehmen. Wie der Chor mitteilte, wird Chorleiter Rowek neuen dienstlichen Verpflichtungen in Suhl als Chordirektor des Suhler Knabenchores und des Suhler Mädchenchores sowie der Arbeit an der Jenaer Philharmonie nachgehen und könne daher nicht mehr in Niederroßla als Chorleiter tätig sein.

„In den letzten Wochen wurde immer die Frage gestellt, wie es weiter geht“, berichtete Chormitglied Irmhild Sandberg. Bei seinem Sommerkonzert habe der Chor der Gemeinde und den Gästen der Chorleiterwechsel bekanntgeben können: „Die Leitung ging an Romeo Wecks über, der ab September die Johanniskantorei führen wird“, erzählte sie. Romeo Wecks habe sein Bachelor- und Masterstudium in Komposition an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar absolviert und schließe zurzeit sein Studium in der Meisterklasse für Komposition an der Hochschule für Musik in Würzburg ab.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres hätten die Sängerinnen ihn bei einem Chorwochenende kennengelernt und sich sehr darüber gefreut, dass er nunmehr die Chorleitung der Niederroßlaer Kantorei übernehmen werde, führte sie weiter aus.

Am vergangenen Wochenende hatte sich der neue Chorleiter beim Sommerkonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche der Gemeinde vorgestellt. Gleichzeitig dirigierte Max Rowek zum letzten Mal die Kantorei und wurde mit vielen Danksagungen verabschiedet.

Zu hören waren unter anderem Ausschnitte aus der „Kleinen Messe für zwei Stimmen“ von Joseph Concone oder das „Laudate pueri“ von Felix Mendelssohn Bartholdy.