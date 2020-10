Wegen Corona keine Poker- und Weinnacht in Apolda

Bereits am gestrigen Mittwochnachmittag reagierte der 1. Poker Verein Apolda auf die neue Allgemeinverfügung des Kreises. In einer Mitteilung an diese Zeitung heißt es: „Liebe Pokerfreunde, auf Grund der Allgemeinverordnung, die am Samstag in Kraft tritt und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen auf 25 Personen begrenzt, müssen wir leider die Poker- und Weinnacht in Bad Sulza absagen.“

Weil Letztere nicht nur der Freude am Spielen dient, sondern auch eine Spendenaktion mit sich bringen sollte, möchte der Pokerverein trotzdem das Ziel nicht aus den Augen verlieren, Spenden für die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena zu sammeln. Deshalb wird trotz allem nun eine Spendensammlung gestartet. Jeder, der möchte, kann sich daran beteiligen und sich über die Internetseite des Vereins über den Ablauf informieren. Selbstverständlich erhält jeder Spender auch eine entsprechende Spendenquittung. Ebenfalls abgesagt werden muss in diesem Zusammenhang die Poker-Landesmeisterschaft, die am 14. November ausgetragen werden sollte.

Kontakt und Info über:www.apolda-poker.de