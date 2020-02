Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wehr und Verein ziehen positives Fazit des vergangenen Jahres

Gleich zwei Jahreshauptversammlungen wurden am Samstag in Willerstedt abgehalten. Den Start machte die Freiwillige Feuerwehr Willerstedt/Nirmsdorf, die eine Bilanz des vergangenen Jahres zog, im Anschluss traf sich der Feuerwehrverein zu seiner Jahresbesprechung.

Doch zuvor blickte Wehrleiter Jörg Kliffe zufrieden auf das letzte Jahr. Aktuell zählt der Feuerwehrverbund Willerstedt/Nirmsdorf 17 aktive Mitglieder, darunter eine Feuerwehrfrau. Die bekommen demnächst Verstärkung. So absolvieren gerade vier Anwärter die Truppmannausbildung. Mit Percy Rusche wird die Truppe so auch ein Mitglied aus den Reihen des Feuerwehrvereins künftig unterstützen. Die restlichen drei Kandidaten wechseln aus der Jugendwehr zur aktiven Truppe. Hier dankte am Samstag der Wehrleiter Patrik Kliffe für dessen gute Arbeit als Jugendwart und die Durchführung der wöchentlichen Ausbildungsstunden. Mit Max Müller und Patrik Kliffe konnten im vergangenen Jahr zudem zwei Kameraden die Truppmannausbildung bereits abschließen. Einen großen Dank richtete Jörg Kliffe am Abend mithin an alle Kameraden für deren ständige Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit. Insgesamt fünf Alarmierungen kamen auf die Wehr im letzten Jahr zu. Darunter drei Hilfeleistungen und zwei Brandeinsätze in Niederreißen und in der Küchelgrube.

Dank der Unterstützung durch die Gemeinde Ilmtal-Weinstraße konnten 2019 zahlreiche neue Ausrüstungsgegenstände angeschafft werden. So unter anderem neue Schläuche, Handscheinwerfer, eine Schmutzwasserpumpe, ein Absperrorgan, Hohlstrahlrohr und persönliche Schutzausrüstungen. Auch der Verein konnte der Truppe weiter unter die Arme greifen. So wurden im Wert von 1500 Euro zwei Kübelspritzen, eine Faltsignal, eine LED-Stab, ein schwimmender Saugkorb und ein Prägesatz für die Kennzeichnungen der Schläuche angeschafft.

Auch für das laufende Jahr sind einige Aufgaben bereits geplant. So unter anderem eine gemeinsame Großübung mit den Landgemeinde, die Reinigung der Löschteiche in Nirmsdorf und Willerstedt oder die weitere Ausbildung der Kameraden.

Ebenso ein positives Resümee zog am Samstag der Feuerwehrverein. Der hatte im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, so unter anderem den Frühjahrs- und Herbstputz, Osterfeuer, Maibaumsetzen, Gemeindeausscheid, Oktoberfest und Martinsfest. Erinnert wurde in dem Zusammenhang auch an das gelungene Jubiläum 40 Jahre Gerätehaus in Willerstedt. Wenngleich nicht alle Veranstaltungen mit einem finanziellen Gewinn über die Bühne gingen, war der Verein am Jahresende doch zufrieden. Nächstes großes Ziel ist die Anschaffung eines Stromerzeugers.