Corona nimmt weder auf Lebensleistungen Rücksicht noch auf Jubilare, die es zu feiern gilt. Dennoch ist es auch inmitten der Pandemie möglich, eben solchen verdienten Menschen Freude und Überraschungen zu bereiten. Genau das gelang der Weidenerin Birgit Müller und ihrer Familie am vergangenen Wochenende.

Der 24. Oktober ist für Birgit Müller Zeit ihres Lebens in mehrfacher Hinsicht bedeutend. Nicht nur sie hat an diesem Tag Geburtstag, sondern auch ihr Vater Roland Müller. Dessen Wiegenfest jährte sich in diesem Jahr zum 90. Mal. Entsprechend groß sollte gefeiert werden. Vieles war geplant. Doch Corona und die Bestimmungen zum Infektionsschutz machten das meiste zunichte.

Von der großen Party blieb eine kleine Familienfeier im Kreis seiner fünf Kinder und Schwiegerkinder. Roland Müller ist Mitglied der Feuerwehr, des Jagdvorstandes, des Bauernverbandes und der Agrargenossenschaft Pfiffelbach. Doch aus keiner dieser Institutionen konnten Vertreter zum Gratulieren und Mitfeiern kommen. Auch den Dorfbewohnern hatte die Familie vorsorglich abgesagt. Schließlich liegt Niederreißen, wo Roland Müller lebt, in direkter Nachbarschaft zum Kreis Sömmerda. Und dieser galt in der Vorwoche als Corona-Risikogebiet.

Dennoch fand sich am Samstag die Gelegenheit, den Jubilar hochleben zu lassen. Seine Familie schenkte ihm zum Geburtstag einen Hubschrauberrundflug. Der Helikopter holte Roland Müller in Niederreißen ab. Am Startplatz hatten sich dann doch zahlreiche Einwohner versammelt, um dem Geburtstagskind ein Ständchen zu bringen.