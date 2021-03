Weimar und Weimarer Land: Bunte Grüße zum Frauentag

Alle Hände voll zu tun hatte Ulrike Meyer in ihrem Blumenladen an der Brauhausgasse in Weimar am Samstag mit den Vorbereitungen für den Frauentag am Montag. Gefragt waren dafür von der Kundschaft vor allem kleinere Kreationen. Ihre Erfahrung überrascht: Bunte Sträuße erhalten Frauen eher selten von ihren Partnern. Beliebter seien sie bei Chefs, die damit ihre Wertschätzung gegenüber ihren weiblichen Mitarbeiterinnen ausdrücken möchten, mein die Floristin Ulrike Meyer.