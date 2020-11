Weimarer helfen Helfern im Mittelmeer

Harun Koyuncu, Einrichtungsleiter des Weimarer Fachdienstes für Migration und Integration, musste die Räume an der Marienstraße nicht eigens aufschließen, um der kleinen Runde Eintritt zu gewähren. Schließlich kann der Dienst trotz der Corona-Einschränkungen auch dieser Tage Präsenz-Beratung im Hause anbieten, wenngleich vorerst ausschließlich auf Anmeldung. Am Mittwochnachmittag dienten die Räume indes einem anderem Zweck. Der Fachdienst und sein Träger, der Regionalverband Mitte-West-Thüringen der Arbeiterwohlfahrt (Awo), übergaben Wesam Alfarawti vom Verein Sea Watch eine Spende in Höhe von 500 Euro.

Das Geld kam am 25. September beim Solidaritätskonzert zusammen, das die Awo im Mon Ami vor dem Hintergrund des niedergebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria ausgerichtet hatte. In einer Liveschaltung nach Italien hatte eine Sea-Watch-Aktivistin seinerzeit die Bemühungen der zivilen Organisation geschildert, Geflüchtete im Mittelmeer aus Seenot zu retten und sie in Europa an Land zu bringen. Welche behördlichen Knüppel den Rettern dabei in die Beine geworfen werden, erläuterte sie ebenso. So wurde ihr Schiff, die „Sea Watch 4“, während des Weimarer Konzertes im Hafen von Palermo am Auslaufen gehindert. Bis heute wird das Rettungsschiff vor Sizilien festgehalten.

Für den musikalischen Part des Benefizabends hatte die Weimarer Band Colectivo Los Excéntricos mit Weltmusik aus Afrika gesorgt. „Es war nicht einfach, nach den sehr emotionalen Schilderungen der Sea-Watch-Aktivistin im Kopf umzuschalten und Tanzmusik zu spielen. Aber wir haben natürlich gern mitgemacht. Wir setzen uns gern politisch ein. Und auch im Umfeld der Band gibt es Menschen, die Aufenthaltsprobleme haben“, sagte der Gitarrist Jordan White.

„Es ringt mir persönlich und auch namens der Awo viel Respekt ab, was sie tun. Sie leisten Großartiges", wandte sich Frank Albrecht, Vorstandsvorsitzender des Awo-Regionalverbands, zur Spendenübergabe an den Sea-Watch-Vertreter. Wenngleich der Betrag eher symbolischen Charakter habe, sei das Anliegen den Initiatoren dennoch eine Herzensangelegenheit gewesen. „Ich wünsche ihnen noch viele Nachahmer, die in der Lage sind, noch mehr zu geben, als wir es können“, sagte Albrecht. Ganz nebenbei habe das Benefizkonzert in Weimar zudem den Effekt gehabt, in Zeiten von Corona Livemusik erleben zu dürfen.

Für Fachdienst-Leiter Harun Koyuncu, der die Idee zu diesem Konzert hatte, bot auch eigenes Erleben den Anlass, die Flüchtlingsorganisation zu unterstützen. In seinem Urlaub war er mit dem Wohnmobil in der Türkei unterwegs. Dabei sei er auch mit Leuten von der Küstenwache ins Gespräch gekommen, die ihm erzählten, wie sie Flüchtlinge bargen. Nicht immer seien deren Boote einfach nur auf hoher See gekentert. Nicht selten würden sie von griechischer Seite her wieder vor die Tore der EU gebracht und in türkischen Gewässern ausgesetzt, so Koyuncu.