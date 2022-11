Weimarer Land: 19 neue Corona-Fälle

Apolda. Weimarer Land meldet neue Infektionszahlen und stationäre Corona-Fälle.

Das Gesundheitsamt in Apolda hat am Mittwoch 19 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Im Kreis Weimarer Land sind aktuell 97 Personen infiziert. 16 von ihnen benötigen stationäre Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut 101,1 und errechnet sich aus 83 Neuinfektionen in der letzten Woche. Nach Informationen des Landratsamtes wurden seit Beginn der Pandemie im Weimarer Land 32.186 Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet.