Weimarer Land: 22 neue Corona-Fälle

Apolda. Weimarer Land meldet Corona-Kennzahlen für Donnerstag, den 8. Dezember 2022.

Das Gesundheitsamt in Apolda hat am Donnerstag 22 (Vortag: 16) Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Im Weimarer Land seien aktuell 76 Menschen infiziert, acht von ihnen benötigten eine stationäre Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut 92,6 und errechnet sich aus 86 Neuinfektionen in der vergangenen Woche. Seit Beginn der Pandemie wurden 32.420 Infektionen im Landkreis gemeldet.