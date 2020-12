Weimarer Land: Anmeldung für Abc-Schützen ab Montag

Landkreis. Mit Beginn der kommenden Woche starten in Apolda und im Weimarer Land die turnusmäßigen Anmeldungen der Abc-Schützen für das nächste Schuljahr.

Mit dem Beginn der kommenden Woche starten in Apolda und im Weimarer Land die turnusmäßigen Anmeldungen der Abc-Schützen für das nächste Schuljahr 2021/22. Dies betrifft jene schulpflichtigen Kinder, die zwischen dem 2. August 2014 und dem 1. August 2015 geboren wurden, und die eine staatliche Grundschule besuchen wollen. Coronabedingt findet die Anmeldung in diesem Jahr erstmals nur online bzw. per Post statt.